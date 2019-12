Nach Wahldesaster in Großbritannien : Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigt Rückzug an

Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigt Rückzug an

Nach Wahldesaster in Großbritannien

London Die Labour-Partei muss bei der Großbritannien-Wahl eine herbe Wahlschlappe einstecken. Parteichef Jeremy Corbyn will zwar nicht sofort zurücktreten, hat aber bereits angekündigt, die Partei in einem weiteren Wahlkampf nicht führen zu wollen.

Einen sofortigen Rücktritt nach dem sich abzeichnenden herben Rückschlag für Labour bei der Parlamentswahl lehnte er am frühen Freitagmorgen jedoch ab. Vielmehr wolle er während eines „Reflexionsprozesses“ Parteichef bleiben.

Den Auszählungsergebnissen zufolge verlor Labour bei der Wahl am Donnerstag viele Stimmen und bekam nur knapp 200 der 650 Sitze im Parlament. Britische Medien sahen Premierminister Boris Johnson als klaren Sieger der Wahl. Seine Tories würden 350 Sitze im 650 Sitze umfassenden Parlament bekommen, hieß es bereits nach Auszählung eines Drittels der Stimmen.

Die dramatische Wahlniederlage von Labour hatte aber wohl auch mit den sehr niedrigen persönlichen Beliebtheitswerten Corbyns in der Bevölkerung und seinem dezidiert linksgerichteten Programm zu tun. Sein eigenes Mandat im Wahlkreis Islington North in London konnte Corbyn aber immerhin verteidigen.

Bei der Wahl 2017 hatte Labour mit Corbyn als Frontmann den Konservativen noch mehr als zwei Dutzend Mandate abgejagt und sie in eine Minderheitsregierung gezwungen. Doch jetzt ging es steil bergab.

Corbyn war von Anfang an umstritten. Unglückliche Äußerungen zum Nahost-Konflikt und Zaudern bei der Verurteilung antisemitischer Äußerungen von Parteifreunden rückten ihn in die Nähe des Antisemitismus. Beim Brexit-Kurs vermissten viele die klare Linie. Corbyn musste zwischen den pro-europäischen Labour-Wahlkreisen um London und den europakritischen Arbeitergegenden in Nordengland und Wales vermitteln.