Einreiseverbot nach Visumsentzug : Australiens Politik nutzt Djokovics Fall für Wahlkampf

Meinung Melbourne Novak Djokovic darf vorerst nicht nach Australien einreisen – obwohl er eine vermeintliche Sondergenehmigung hatte. Diese Entscheidung ist vor allem politischer Natur und hat mit dem derzeitigen Wahlkampf zu tun.

Man erinnere sich an die harschen Maßnahmen, mit denen er vor Jahren noch als Einwanderungsminister die Schmuggler, die Flüchtlinge per Boot nach Australien brachten, stoppte. Als Premierminister legte er sich dann mit den US-amerikanischen Techkonzernen an und zwang sie letztendlich mit einem neuen Mediengesetz in die Knie. Selbst China bietet er seit Längerem die Stirn: Beispielsweise forderte er forsch eine unabhängige Untersuchung des Pandemieurspungs und sicherte sich damit den Unmut eines ganzen Landes zu. Seine Härte gegen Djokovic passt da bestens ins Bild und spielt ihm kurz vor der Wahl ganz klar in die Hände, auch wenn es ein wenig peinlich ist, dass Djokovic bereits am Flughafen in Melbourne saß, als es Morrison einfiel, ihm einen Riegel vorzuschieben. Noch peinlicher könnte es zudem am Montag werden, sollte sich das australische Gericht auf die Seite des Serben schlagen.