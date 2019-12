Jagd in Mongolei : Trump-Sohn soll seltenes Wildschaf erschossen haben

Jagd in Mongolei

Washington Einem Medienbericht zufolge soll der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump bei einer Jagd in der Mongolei ein seltenes Wildschaf erschossen haben - und erst nachträglich eine Genehmigung dafür bekommen haben.

Vor seiner Abreise habe Trump Jr. in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator noch Staatschef Khaltmaa Battulga getroffen, schreibt ProPublica weiter. Unklar ist demnach, um was es bei dem Gespräch ging. Präsident Trump hatte Battulga Ende Juli im Weißen Haus in Washington empfangen.