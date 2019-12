Großbritannien-Wahl : Konservative von Boris Johnson erringen absolute Mehrheit

Jubel in London: Boris Johnson und seine Partnerin Carrie Symonds verlassen die Torie-Zentrale. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London Großer Sieg für Johnson und die Konservativen, krachende Niederlage für Corbyns Labour-Partei: Nach Auszählung fast aller Wahlkreise steht fest, dass die Tories bei der Parlamentswahl in Großbritannien die absolute Mehrheit erringen konnten.

Die Partei errang nach Auszählung von rund 600 der 650 Wahlkreise am Freitagmorgen mindestens 326 Sitze. Bereits Nachwahlbefragungen vom Vorabend hatten auf eine absolute Mehrheit für die Konservativen hingedeutet. Johnson sprach am frühen Freitagmorgen bereits von einem "starken neuen Mandat" für den Brexit.

Die künftige starke Mehrheit der Tories ermöglicht es Johnson, sein mit der EU ausgehandeltes Ausstiegsabkommen zügig vom Unterhaus verabschieden zu lassen. Er kann damit voraussichtlich Großbritannien bis zum Ablauf der geltenden Frist am 31. Januar aus der Europäischen Union herausführen. ( Lesen Sie hierzu unseren Kommentar. )

Labour büßte den Nachwahlbefragungen zufolge dagegen 71 Mandate ein und landet bei nur noch 191 Sitzen - das schlechteste Ergebnis der Partei seit 1935. Parteichef Jeremy Corbyn reagierte "sehr enttäuscht" und kündigte persönliche Konsequenzen an. Bei künftigen Wahlen werde er nicht mehr als Spitzenkandidat von Labour antreten, sagte er.

Die dramatische Wahlniederlage von Labour hatte aber wohl auch mit den sehr niedrigen persönlichen Beliebtheitswerten Corbyns in der Bevölkerung und seinem dezidiert linksgerichteten Programm zu tun. Sein eigenes Mandat im Wahlkreis Islington North in London konnte Corbyn aber immerhin verteidigen. Johnson wiederum holte erneut sein Mandat im Londoner Wahlkreis Uxbridge and South Rislip.