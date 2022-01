Bilanz nach einem Jahr : Die Folgen des Brexit für Düsseldorfer Unternehmen

Düsseldorf Von mehr Bürokratie bis neuen Handelsbarrieren: Die IHK macht eine ganze Reihe von Problemen aus, mit denen Unternehmen 2021 konfrontiert waren.

Es ist nur ein Detail, aber es zeigt anschaulich, was der Brexit für Unternehmen in Düsseldorf mit sich bringt. Ralf Schlindwein, Geschäftsführer International der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, schildert Erfahrungen, die Ende 2021 gemacht wurden: „Wer britischen Geschäftspartnern eine Flasche Wein oder einen Christstollen zukommen lassen wollte, hat sich die Augen gerieben über Gebühren in dreistelliger Höhe für Versand, Verzollung und Abwicklung.“

Bildung in Dormagen : Hilfe für 26 Gesamtschüler auf ihrem Weg in den Beruf

Für sie sieht Schlindwein noch mehr Probleme. Mehr Aufwand und Kosten zögen Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen in Großbritannien sowie neue Handelsbarrieren und Lieferengpässe nach sich. „Der reibungslose Austausch von Waren und Dienstleistungen gerät im Zollbereich, bei der Arbeitnehmermobilität und bei Handelskonflikten, die zusätzlich Rechtsunsicherheit und Investitionszurückhaltung erzeugen, immer mehr aus dem Takt.“ Die Folgen zeigen sich längst. So verliert das Vereinigte Königreich als Exportmarkt für Unternehmen in NRW seit 2015 an Bedeutung. Laut IHK sind die Lieferungen nach UK nominell um ein Drittel eingebrochen.