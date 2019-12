Nach Ende des INF-Vertrags : USA testen ballistische Mittelstreckenrakete im Pazifik

Dieser Screenshot aus einem Video des US-Verteidigungsministeriums zeigt den Raketentest an der Vandenberg Air Force Basis in Kalifornien. Foto: AFP/HO

Washington Die USA haben erneut eine ballistische Mittelstreckenrakete getestet. Es war der zweite Test innerhalb von vier Monaten. Unter den Vorgaben des INF-Vertrags, aus dem die USA im August ausgestiegen waren, wären diese Tests verboten gewesen.

Die bodengestützte Rakete wurde am Donnerstag von der Vandenberg-Luftwaffenbasis in Kalifornien aus abgefeuert und stürzte nach rund 500 Kilometern in den Pazifik, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Die Daten und Erfahrungen aus dem Test sollten für die Entwicklung künftiger "Mittelstreckenkapazitäten" verwendet werden, erklärte Pentagon-Sprecher Robert Carver.