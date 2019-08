Johnson-Putsch geplant : Corbyn will Regierung stürzen und No-Deal-Brexit verhindern

London Premier Johnson hat einen Brexit Ende Oktober versprochen, komme, was wolle. Die Opposition plant nun den Aufstand gegen ihn. Labour-Chef Corbyn will die Johnson-Regierung stürzen, den Brexit verschieben - und Grundsätzliches klären.

Labour-Chef Jeremy Corbyn plant, die Regierung des britischen Premierministers Boris Johnson zu stürzen, und einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Corbyn rief andere Vertreter der Opposition in einem Brief dazu auf, die Kräfte zu vereinen, um ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Abkommen im Oktober zu stoppen.

Der Plan ist laut den Regeln des Parlaments durchführbar, wird mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch Gegenwind erfahren. Die kleineren Oppositionsparteien stimmen darin überein, dass ein Brexit ohne Abkommen verhindert werden müsse, wollen aber nicht Corbyn an die Macht bringen. Viele misstrauen dem Alt-Linken. Die Labourpartei dagegen würde wahrscheinlich einen Kandidaten einer anderen Partei an der Spitze einer Übergangsregierung ablehnen.

Johnson hat versprochen, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlässt - in elf Wochen - mit oder ohne Austrittsabkommen. Er fordert von der EU größere Veränderungen des von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Abkommens. Die EU lehnt Nachverhandlungen ab, was einen No-Deal-Brexit wahrscheinlich macht.