Krieg in der Ukraine Kachowka-Staudamm in Cherson durch Sprengung zerstört – wohl 80 Dörfer betroffen

In der Oblast Cherson hat nach Angaben des Gouverneurs die Evakuierung von Gebieten in der Umgebung der Stadt Kachowka begonnen. „Innerhalb von fünf Stunden wird das Wasser einen kritischen Stand erreichen“, teilte der Gouverneur der Oblast Cherson, Olexandr Prokudin, auf Telegram mit. Der Kachowka-Staudamm ist nach der gleichnamigen Stadt in der Oblast Cherson benannt, der Ort liegt am linken Ufer des Stausees.