Europa-Gipfel in Moldau – Selenskyj fordert Sicherheitsgarantien Scholz schließt Nato-Mitgliedschaft der Ukraine kurzfristig aus

Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, kommen beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Moldau zu einem Gespräch zusammen. Die EPG wurde vergangenes Jahr auf französische Initiative gegründet. Sie soll europäische und vorderasiatische Staaten, die keine Mitglieder der Europäischen Union sind, näher an die EU heranführen. Ihr gehören 47 Staaten an, auch die Beitrittskandidaten Ukraine, Moldau und die Türkei, das Bewerberland Georgien sowie Aserbaidschan und Armenien.

Foto: dpa/Kay Nietfeld