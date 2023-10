Krieg in der Ukraine Mindestens sechs Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine

In der ukrainischen Region Cherson kamen bei schwerem Beschuss am Wochenende zwei Menschen ums Leben und drei weitere wurden verletzt, wie Gouverneur Olexander Prokudin in sozialen Netzwerken mitteilte. Zwei gelenkte Bomben trafen später wichtige Infrastruktur in der gleichnamigen Regionalhauptstadt, wie der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Roman Mrotschko, mitteilte. Nach seinen Angaben führte dies zu einem Teilausfall der Strom- und Wasserversorgung. Lokale Behördenvertreter berichteten, dass zwei weitere Menschen in der Region Donezk getötet worden seien und ein 57-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau bei einem Luftangriff starben, der ihr Haus in der Region Charkiw traf.