US-Außenminister warnt vor Waffenruhe China fordert Ende der Waffenlieferungen an Ukraine

Li rief auch zu Friedensverhandlungen auf. Ukrainische und russische Behördenvertreter seien dafür offen, sagte er. Li teilte aber nicht mit, ob sich die Aussicht auf solche Verhandlungen verbessert habe. Analysten haben sich skeptisch über eine Reise Lis in die Ukraine und nach Russland im Mai geäußert. Li war zwischen dem 15. und 28. Mai in den beiden Ländern sowie in Polen, Frankreich, Deutschland und in Brüssel, dem Sitz der EU. Im Februar hatte die chinesische Regierung einen Vorschlag für einen Friedensplan veröffentlicht. Die Ukraine fordert aber den kompletten Abzug der russischen Soldaten aus dem Land, bevor der Friedensplan angegangen werden kann.