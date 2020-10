„Dauerhafte Waffenruhe“ : Waffenstillstand in Libyen vereinbart

Genf Seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi 2011 ist Libyen von Machtkämpfen geprägt. Nun haben sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand verständigt.

„Die libyschen Parteien haben ein Abkommen zu einer dauerhaften Waffenruhe für ganz Libyen geschlossen“, erklärte die UN-Unterstützungsmission für Libyen (UNSMIL) am Freitag nach fünftägigen Gesprächen in Genf. Sie fügte hinzu: „Diese Errungenschaft ist ein wichtiger Wendepunkt Richtung Frieden und Stabilität in Libyen.“ Das von den Konfliktparteien in Genf unterzeichnete Abkommen trete „sofort“ in Kraft.