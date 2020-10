Giftanschlag auf Kremlkritiker : Putin fordert Beweise im Fall Nawalny

Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin hält die Giftvorwürfe gegen den russischen Machtapperat im Fall Nawalny für absurd. Wenn Russland jemanden hätte vergiften wollen, hätte man das Opfer ja wohl kaum zur Heilung nach Deutschland geschicht, sagt er. Er wolle Beweise sehen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einer ersten öffentlichen Stellungnahme zur Vergiftung des Kremlgegners Alexej Nawalny Beweise für das mutmaßliche Verbrechen gefordert. „Geben Sie uns Beweise!“, sagte Putin am Donnerstag in einer Videoschalte bei einem Expertenforum.