Zwei Festnahmen : IS-Anhänger sollen Anschläge auf Weihnachtsmärkte in Österreich geplant haben

Wien Drei Männer stehen in Österreich im Verdacht, mehrere Terroranschläge geplant zu haben. Sie wurden festgenommen und werden in Verbindung mit der Terror-Organisation Islamischer Staat gebracht.

Drei Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sollen einem Medienbericht zufolge eine Anschlagsserie auf Weihnachtsmärkte in Österreich geplant haben. Wie die Nachrichtenagentur APA am Montag berichtete, soll ein 24-jähriger Tschetschene, der bereits wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft und derzeit inhaftiert ist, hinter den Plänen stecken. Gemeinsam mit zwei weiteren Tschetschenen soll er demnach weitere Attentate in Deutschland, Frankreich und Luxemburg geplant haben.