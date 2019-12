Türkei reagiert auf mögliche Sanktionen : Erdogan droht USA mit Schließung von Militärstützpunkten

Istanbul Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den USA erneut gedroht: „Falls erforderlich“ werde Ankara zwei wichtige Militärstützpunkte in der Türkei schließen.

Angesichts wachsender Spannungen zwischen der Türkei und den USA hat Recep Tayyip Erdogan damit gedroht, zwei von der US-Armee genutzte Stützpunkte zu schließen. "Falls erforderlich" könne Ankara die Luftwaffenbasis Incirlik und die Radarstation Kürecik schließen, sagte der türkische Präsident im Nachrichtensender A Haber. Von Incirlik aus fliegen US-Kampfjets Angriffe auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. In Kürecik in der Provinz Malatya ist ein Radarsystem der Nato stationiert.