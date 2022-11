Advent im Kreis Mettmann : Alle Jahre wieder: Hier weihnachtet es sehr

Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist angebrochen. In unserer Region haben die ersten Glühweinbuden und Gebrannte-Mandel-Stände bereits geöffnet. Wir haben die schönsten mehrtägigen Adventsmärkte in unserem Überblick zusammengetragen.

Das Gruitener Erlebnis-Weihnachtsdorf, der Weihnachtsmarkt Hilden, der Blotschenmarkt Mettmann, das Langenfelder Weihnachtsdorf, der Herzog-Wilhelm-Markt in Wülfrath, der Sternenzauber in Monheim, das Lichterdorf Erkrath oder der Ratinger Weihnachtsmarkt – sie sind jedes Jahr Ziel Tausender Menschen im Kreis Mettmann. Wir haben die schönsten mehrtägigen Weihnachtsmärkte zusammengestellt. Sie finden sie in unserer Bilderstrecke. Viel Spaß beim Stöbern.