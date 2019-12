Gegen den Willen Londons : Wie Schottlands Nationalisten ein zweites Unabhängigkeitsreferendum durchsetzen wollen

Nicola Sturgeon, schottische Ministerpräsidentin und Chefin der Nationalpartei, am Samstag mit den neu gewählten Unterhaus-Abgeordneten der SNP in Dundee. Foto: dpa/Andrew Milligan

Die schottischen Nationalisten suchen nach Wegen, erneut über die Unabhängigkeit abzustimmen. Ihr Erfolg bei der Unterhauswahl gebe ihnen das Mandat dafür, argumentiert die Vorsitzende Nicola Sturgeon. Für ein Referendum braucht es allerdings die Zustimmung aus London.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jochen Wittmann, London

Schottland begehrt auf. Nach dem Erdrutschsieg von Boris Johnson bei den Wahlen zum Unterhaus verlangen die Nationalisten im Norden der Insel ein erneutes Referendum über die Unabhängigkeit. Die britische Regierung allerdings hat dem am Sonntag eine klare Absage erteilt. Gefragt, ob Premierminister Boris Johnson eine zweite Volksabstimmung erlauben werde, antwortete Vizepremier Michael Gove: „Nein. Auf keinen Fall.“ Schottland sei innerhalb des Vereinigten Königreichs stärker. „Wir hatten 2014 ein Referendum, ob Schottland sich trennen sollte. Uns wurde gesagt, dass diese Volksabstimmung die Frage für eine ganze Generation klären würde. Wir sollten das Referendums-Resultat respektieren.“

2014 hatte Schottland mit 55 zu 45 Prozent für einen Verbleib bei Großbritannien gestimmt. Seitdem ist allerdings die Scottish National Party (SNP), die sich die Unabhängigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, immer stärker geworden. Bei der Unterhauswahl hat sie 13 Sitze hinzugewonnen und ihre Dominanz in Schottland noch ausgebaut. Die schottische Ministerpräsidentin und SNP-Chefin Nicola Sturgeon argumentiert, dass sie ein politisches Mandat für ein „Indy Ref 2“ hat, also für ein erneutes Referendum. Am Sonntag legte sie in einem Fernsehinterview nach. „Boris Johnson kann uns nicht in einen Schrank sperren und den Schlüssel wegwerfen“, sagte sie. „Er kann sich nicht gegen den Willen des schottischen Volkes stellen.“

Das Schottland-Gesetz schreibt vor, dass der Premierminister seine Erlaubnis für ein rechtlich bindendes Unabhängigkeitsreferendum erteilen muss. Sturgeon will noch in dieser Woche einen formalen Antrag für einen sogenannten Section-30-Erlass stellen, um so dem schottischen Parlament das Recht zu geben, ein Referendum anzusetzen. Auch wenn abzusehen ist, dass Boris Johnson ablehnen wird, will Sturgeon nicht lockerlassen. Sie setzt darauf, dass der politische Druck sukzessive steigen wird, und spielt auf Zeit. Ihr Kalkül ist: Je länger sich London weigert, desto größer wird das Verlangen nach Unabhängigkeit.

Lesen Sie auch Analyse der Großbritannien-Wahl : Die Insellösung