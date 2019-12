Neuer Labour-Chef : Suche nach Nachfolger für Corbyn könnte Monate dauern

London Die britische Labour-Partei will sich nach ihrem Wahldebakel einem Bericht zufolge mit der Auswahl eines neuen Parteichefs etwa drei Monate Zeit lassen. Schon werden mehrere Kandidaten gehandelt.

Das gehe aus einem Schreiben von Labour-Generalsekretärin Jennie Formbie an das Führungsgremium der Partei hervor, schrieb BBC-Reporter Nick Eardley in der Nacht zu Montag auf Twitter. Das Auswahlverfahren für die Nachfolge von Jeremy Corbyn solle bereits am 7. Januar beginnen, könne aber bis Ende März dauern.