Massenprotest in Rom : Zehntausende „Sardinen“ machen gegen Rechtspopulismus mobil

Rom Zehntausende Menschen sind am Samstag in Rom gegen den Rechtspopulismus auf die Straße gegangen. Die Kundgebung auf der Piazza di San Giovanni war der bisherige Höhepunkt der sogenannten „Sardinen“-Bewegung, die im Protest gegen die rechte Lega-Partei entstanden war.

Sie richtet sich nach den Worten ihrer Urheber gegen Intoleranz, Nationalismus und Rechtsextremismus. Sie will nicht zu einer Partei werden. In den vergangenen Wochen gab es Demonstrationen in zahlreichen anderen italienischen Städten. Nach Aussage Santoris gab es am Samstag auch „Sardinen“-Kundgebungen in 25 anderen europäischen Städten. Am Sonntag wollen rund 160 Vertreter der „Sardinen“ in Rom über die zukünftige Strategie der Bewegung beraten.