Erbil : Raketen auf US-Konsulat im Irak abgefeuert

Bagdad Immer wieder wird der Irak Schauplatz von Angriffen, die den USA gelten. Noch ist unklar, wer auf das US-Konsulat in Erbil in der autonomen Kurdenregion im Nordirak schoss. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Raketen sind in der Nacht zum Sonntag auf das US-Konsulat in Erbil im Norden des Iraks abgefeuert worden. Es habe keine Schäden an dem neu errichteten und derzeit nicht besetzten Gebäude gegeben, verlautete aus dem US-Verteidigungsministerium. Auch verletzt oder getötet worden sei niemand. Aus irakischen Sicherheitskreisen hatte es zuvor geheißen, einige der mindestens zwölf Raketen hätten das Konsulatsgebäude getroffen. Beide Seiten machten den Iran für den Angriff kurz nach Mitternacht verantwortlich.