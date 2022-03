Mittelmeer : Migrantenboot kentert vor Libyens Küste - 19 Menschen vermisst

Kairo Libyen gilt als wichtiges Durchgangsland für Menschen, die vor Krieg und Armut in Afrika und dem Nahen Osten nach Europa fliehen möchten. Immer wieder kommt es dabei zu tödlichen Unfällen auf dem Meer.

Vor Libyens Küste ist ein Boot mit rund zwei Dutzend Migranten gekentert. Mindestens 19 Menschen würden vermisst, teilte die lokale Küstenwache mit. Sie seien vermutlich tot. Eine Gruppe von 23 Migranten aus Ägypten und Syrien sei am Samstag von der ostlibyschen Stadt Tobruk aus in See gestochen. Drei von ihnen konnten den Angaben zufolge gerettet werden und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine Leiche sei bisher geborgen worden, ein Sucheinsatz werde fortgesetzt.