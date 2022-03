Glossar zum Ukraine-Konflikt : Was ist eine Flugverbotszone, was eine Vakuumbombe?

Zerstörung in der Stadt Charkiw. Dort soll es laut ukrainischen Quellen Hinweise auf den Einsatz von Streumunition gegeben haben. Foto: dpa/---

In Zeiten wie diesen begegnen einem viele militärische Begriffe zum ersten Mal. Was versteht man unter Streumunition und Sabotagetruppen, was bedeutet eine Generalmobilmachung? Wir erklären wichtige Begriffe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Flugverbotszone

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die Nato auf, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten, um russische Luftangriffe zu verhindern. Solch eine Zone, auch „No Fly Zone“ genannt bedeutet, dass kein Flugzeug und kein anderer Flugkörper in einem Raum eindringen darf. Dieses Verbot muss militärisch überwacht werden. Da die Ukraine selbst dazu nicht in der Lage ist, wären dafür nur Streitkräfte der Nato denkbar. Dann würden westliche Flugzeuge auf russische Flugzeuge und Hubschrauber treffen. Eine militärische Auseinandersetzung wäre unvermeidbar.

Biden kündigt bei seiner Ansprache zu Lage der Nation an, dass er auf keinen Fall US-Truppen in die Ukraine schicken will - das hätte einen direkten Krieg mit Russland zur Folge. Mit diesem Argument schließt die US-Regierung auch die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine aus. Auch Großbritanniens Premier Boris Johnson ist dieser Meinung. Mit einer Flugverbotszone müsse die Nato russische Flugzeuge abschießen und sich in den direkten Kampf begeben. „Das können wir nicht tun“, sagte er. „Die Konsequenzen daraus wären sehr, sehr schwierig zu kontrollieren.“

Eine Flugverbotszone, die in erster Linie dem Schutz einer in Bedrängnis geratenen Partei in einem Krieg dient, wurde erstmals 1991 im Irak umgesetzt. Dem vorangegangen war eine UN-Resolution, in der ein besserer Schutz für die kurdische Bevölkerung im Nordirak und für die Schiiten im Süden gefordert wurde. Damals überwachten Kampfflugzeuge der USA und Großbritanniens das Flugverbot, um Kurden und Schiiten vor Angriffen unter dem damaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein zu schützen.

Generalmobilmachung

Die Ukraine hat die Generalmobilmachung ausgerufen. Das heißt, Reservisten und Wehrpflichtige aus dem ganzen Land werden binnen 90 Tagen zu den Waffen gerufen und müssen ausgerüstet werden. Männliche Staatsbürger zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land derzeit nicht verlassen.

Die Zahl der Reservisten liege insgesamt bei etwa 900.000 Menschen. Ob diese Reservekräfte ausreichend ausgerüstet und ausgebildet sind, um eine wirksame Rolle zur Unterstützung der 200.000 ukrainischen Berufssoldaten zu spielen, ist offen.

In der Ukraine ist auch oft die Rede von Kräften der "territorialen Verteidigung". Darin sammeln sich zivile Freiwillige. Als Erkennungszeichen tragen sie eine kleine gelbe Armbinde, manchmal auch nur einen Streifen Klebeband um den linken Arm.

Auch in Deutschland gibt es die Mobilmachung, bei der die Streitkräfte sich für einen Einsatz bereitmachen. Sie kann als Teil- oder Generalmobilmachung erfolgen.

Sabotagetruppen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor russischen „Sabotagegruppen" in der Hauptstadt gewarnt. Das sind Menschen, die als Zivilisten oder in ukrainischer Uniform getarnt strategisch wichtige Punkte oder Infrastruktur zerstören könnten. Für Kiew wurden deshalb Ausgangssperren verhängt, alle Menschen, die außerhalb dieser Zeiten auf der Straße waren, wurden besonders kontrolliert.

Streumunition

Laut Angaben der ukrainischen Botschaft in Berlin führt Russlands Regierungschef Wladimir Putin einen „Vernichtungskrieg“ gegen die Ukraine und die Ukrainer, in dem höchst moderne Waffensysteme eingesetzt würden - auch geächtete Waffen wie Kassettenbomben mit Streumunition. Konfliktforscher und Menschenrechtsorganisationen prangern den Einsatz gegen die ukrainische Bevölkerung an. Bei Angriffen dieser Art auf ukrainische Städte wurden Berichten zufolge in den vergangenen Tagen mehrere Menschen getötet, darunter auch Kinder. Die Nutzung von Streumunition gegen dicht besiedelte Wohngebiete ohne militärisches Ziel gilt als Kriegsverbrechen.

Die USA können einen Insider zufolge einen russischen Ansatz von Streumunition nicht bestätigen. Experten haben nach der Überprüfung von Aufnahmen auf sozialen Medien erklärt, die Stadt Charkiw sei offenbar Ziel mehrerer Angriffe mit derartigen Explosivwaffen gewesen.

Als Streumunition werden Raketen oder Bomben bezeichnet, die noch in der Luft über dem Ziel zerbersten und eine Vielzahl kleiner Sprengkörper freisetzen, die sogenannte Submunition. Diese Mini-Bomben, in etwa so groß wie eine Getränke- oder Spraydose, fallen dann in einem Umkreis von mehreren Dutzend Metern zu Boden. Sie können selbst leicht gepanzerte Fahrzeuge durchschlagen und nicht nur durch ihre Splitterwirkung Menschen in der Nähe tödlich verletzen. Streumunition kann vom Boden aus durch Raketenwerfer abgefeuert, aber auch von Flugzeugen als Bombe abgeworfen werden.

Gefährlich ist diese Art von Munition nicht nur wegen ihrer unmittelbaren Sprengwirkung und den Schrapnellen. Laut Alan Barlow, dem technischen Chefberater der Organisation Conflict Armament Research, detonieren mindestens zehn Prozent der Submunition nicht wie vorgesehen: „Diese Blindgänger bergen eine große Explosionsgefahr für Menschen in der Umgebung, solange sie nicht entschärft werden.“ Barlow sagte, auch er sehe auf Bildern aus Charkow die Überreste von Streumunition.

Streubomben sind in den meisten Ländern der Welt geächtet. 110 Staaten haben bisher das Übereinkommen gegen Streumunition von 2008 ratifiziert, darunter Deutschland. Die Konvention verbietet unter anderem die Herstellung und den Einsatz dieser Art von Munition. Russland und die Ukraine haben den Vertrag jedoch nicht unterzeichnet. Berichten zufolge wurde seit 2014 auch in umkämpften Gebieten im Donbass Streumunition verwendet.

Vakuumbombe

Nach Darstellung der ukrainischen Botschafterin in den Vereinigten Staaten hat Russland am Montag bei seinem Vordringen in die Ukraine eine sogenannte Vakuum-Bombe eingesetzt. "Sie haben heute eine Vakuumbombe eingesetzt, was nach der Genfer Konvention verboten ist", sagt Botschafterin Oksana Markarova vor dem US-Kongress.

Eine Aerosolbombe, umgangssprachlich Vakuum-Bombe genannt, verwendet Sauerstoff aus der Umgebungsluft, um eine Hochtemperaturexplosion zu erzeugen, die in der Regel im Anschluss an die Druckwelle eine wesentlich längere Sogwirkung erzeugt als ein herkömmlicher Sprengstoff.

Aerosolbomben gelten laut der Organisation Human Rights Watch weder als Brandbomben noch als chemische Waffen. Wegen ihrer großflächigen Wirkung kann bei ihrem Einsatz nicht zwischen militärischen und zivilen Zielen unterschieden werden, und sie sollten deshalb niemals in bewohnten Gebieten eingesetzt werden.

Vakuumbomben, erkennbar an zwei Explosionsblitzen hintereinander, haben eine enorme Zerstörungskraft. Die durch eine erste Zündung verteilten Schwebstoffe sickern auch in Keller oder in Schützengräben ein und werden Sekundenbruchteile später durch eine zweite Explosion gezündet. Die Luft verbrennt, ein Atmen ist für Überlebende nicht mehr möglich. Auch in größerer Entfernung kann diese Waffe „viele innere und damit unsichtbare Verletzungen verursachen, darunter geplatzte Trommelfelle, schwere Gehirnerschütterungen, geplatzte Lungen und andere innere Organe und möglicherweise Blindheit“, zitiert Human Rights Watch aus einem CIA-Papier.

Wehrpflicht im Angriffsfall in Deutschland

Die Wehrpflicht benennt die gesetzliche Pflicht männlicher deutscher Staatsbürger zur Ableistung von Wehrdienst in den Streitkräften der Bundesrepublik. Sie besteht seit Juli 1956 und war bis 2011 mit der allgemeinen verpflichtenden Einberufung von Grundwehrdienstleistenden nach § 5 des Wehrpflichtgesetzes verbunden. Der Grundwehrdienst wurde 2011 auf den Spannungs- oder Verteidigungsfall beschränkt.

Wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind. Nach Paragraf 3 des Wehrpflichtgesetzes endet die Wehrpflicht mit der Vollendung des 45. Lebensjahres, für Offiziere und Unteroffiziere mit Vollendung des 60. Lebensjahres. Im Spannungs- und Verteidigungsfall endet sie generell erst mit der Vollendung des 60. Lebensjahres. Eine freiwillige Einberufung zum Wehrdienst ist bis zum 65. Lebensjahr möglich.

(mso)