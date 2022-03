Wirtschaftsministerium : So viel hat Deutschland seit 2014 für Energieimporte aus Russland bezahlt

So viel hat Deutschland seit 2014 für Energieimporte aus Russland bezahlt

Gasspeicher der Gazprom-Tochter Astora in Rehden. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Berlin Im Jahr 2014 hat Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Seither hat Deutschland Milliarden für Gas, Kohle und Öl aus Russland ausgegeben. Die Linke fordert Konsequenzen.

Bartsch hatte gefragt, wie viel Geld nach Kenntnis der Bundesregierung für Energieimporte - Gas, Kohle und Öl - von Deutschland in die Russische Föderation seit 2014 überwiesen worden sei. 2014 hatte Russland die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim annektiert.

Bartsch sagte der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die 170 Milliarden Euro, eine Konsequenz daraus müsse lauten, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen. Es müsse ein Zeitalter eingeläutet werden, in dem sich Deutschland unabhängig von den „Autokraten“ dieser Welt mache, die vielfach mit fossilen Energien und Brutalität ihre Macht absicherten. „Es ist doch völlig absurd: Erst überweist Deutschland mehr als 170 Milliarden nach Russland und im Anschluss will die Bundesregierung 100 Milliarden in die Aufrüstung stecken, um sich vor seinem Lieferanten zu schützen.“