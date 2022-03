Streit um Spritsteuer : Proteste gegen Preissteigerungen in Albanien

Proteste gegen Preissteigerungen in Albanien

Zapfpistole an einer Tankstelle (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Tirana In der vergangenen Woche sind die Spritpreise in Albanien um 50 Prozent gestiegen. Die Regierung verhängte Preiskontrollen. Demonstranten fordern indes, die Kraftstoffsteuer zu senken.

Den dritten Tag in Folge hat es in Albanien Proteste gegen Preissteigerungen gegeben, die die Regierung auf Russlands Krieg gegen die Ukraine zurückführt. Am Freitag machten Hunderte Demonstranten vor dem Büro von Ministerpräsident Edi Rama friedlich ihrem Unmut Luft, ehe sie zum zentralen Skanderbeg-Platz zogen. Dort veranstalteten viele Sitzblockaden. Die Polizei hielt Demonstranten davon ab, Hauptstraßen im Zentrum Tiranas zu blockieren.