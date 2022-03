Ukraine-Krieg : Unabhängigkeit von russischen Rohstoffen – Habeck sieht Fortschritte

Düsseldorf Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht Fortschritte in den Bemühungen, die Abhängigkeit Deutschlands von Rohstoffimporten aus Russland rasch zu verringern. Bei Öl und Kohle erwartet er Erfolge in absehbarer Zeit. Beim Gas werde es schwieriger.

Habeck kündigte an, er werde zeitnah in Länder reisen, die LNG und Wasserstoff produzieren, von Norwegen bis Katar. „Es geht darum, unsere Importmöglichkeiten zu erweitern, kurzfristig mit LNG, mittelfristig muss es Wasserstoff sein.“

Der Bund hatte angekündigt sich über die Förderbank KfW an einem geplanten Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel zu beteiligen. Ein weiteres Terminal könnte in Wilhelmshaven gebaut werden, Niedersachsen will daneben auf Stade setzen.