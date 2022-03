Atomgespräche mit Iran : Europäer weisen Moskaus Forderungen für Atompakt zurück

Zentrifugen für Urananreicherung in einer iranischen Atomanlage (Archivfoto von 2012). Foto: dpa/---

Wien Russland hat damit gedroht, Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran auszubremsen. Damit will Moskau sanktionsfreie Geschäfte mit dem Iran erzwingen - und stößt auf Widerstand.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben Russlands jüngste Forderungen für die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran abgelehnt. Die europäischen Länder warnten am Dienstag, dass der in Wien ausverhandelte Lösungsvorschlag angesichts des voranschreitenden iranischen Atomprogrammes nicht ewig auf dem Tisch liegen bleiben könne. „Das Zeitfenster schließt sich“, sagte Londons Botschafterin bei den internationalen Organisationen in Wien, Corinne Kitsell, im Namen der drei Staaten.