Günstiger Tanken : Frankreich will Spritpreis mit Subventionen senken

Eine Tankstelle in der französischen Hauptstadt Paris am 9. März 2022 (Archivfoto). Foto: AFP/THOMAS COEX

Paris Ab April sollen Privatleute und Unternehmen in Frankreich an der Tankstelle etwas günstiger wegkommen. Mit einer Subvention von 15 Cent pro Liter will die Regierung dem Anstieg der Kraftstoffpreise entgegenwirken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Subvention solle ab dem 1. April für vier Monate gelten und werde den Staat etwa zwei Milliarden Euro kosten, sagte Premierminister Jean Castex am Samstag der Zeitung "Le Parisien". Die Maßnahme gelte "für alle Kraftstoffe", von ihr sollten sowohl Haushalte wie auch Unternehmen profitieren.

Lesen Sie auch Mehr als 100 Fahrzeuge dabei : Lkw-Fahrer demonstrieren in Köln gegen hohe Spritpreise

Die Ermäßigung werde erst bei der Zahlung an der Kasse oder per Bankkarte an der Zapfsäule vorgenommen und sei daher nicht von Anfang an auf den am Eingang der Tankstelle angezeigten Preisen sichtbar, erläuterte Castex. Er rief Händler und Ölkonzerne zu "einer zusätzlichen Geste" auf, um die Kraftstoffpreise weiter zu senken. Diese seien "die größte Sorge der Franzosen" geworden.

Um die Auswirkungen des seit Monaten anhaltenden Anstiegs der Energiepreise, der durch die russische Invasion in der Ukraine noch verschärft wurde, einzudämmen, hat die Regierung in Paris bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen: Gaspreise wurden eingefroren, der Anstieg der Strompreise auf vier Prozent begrenzt, außerordentliche Energieschecks ausgegeben, ein Inflationsausgleich für 38 Millionen Menschen beschlossen sowie die Erhöhung des Kilometergeldes.

(peng/AFP)