Videos im Netz : Polizisten und Feuerwehrleute liefern sich heftige Auseinandersetzung in Paris

Polizisten und Feuerwehrleute liefern sich heftige Auseinandersetzung in Paris

Paris Wasserwerfer gegen Löschtrupps: In Paris ist es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und demonstrierenden Feuerwehrleuten gekommen. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen die Szenen.

Gewerkschaften hatten Feuerwehrleute aus ganz Frankreich zu dem Protestmarsch in der Hauptstadt am Dienstag aufgerufen, mit dem sie eine höhere Entlohnung forderten. Sie entzündeten Knallkörper auf der Place de la République.

Der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement kritisierte die "sehr aggressive" Haltung einiger Feuerwehrleute. Am Rande der Kundgebung von fast 4000 Feuerwehrleuten versuchten einige Demonstranten gewaltsam, eine Polizeibarrikade zu durchbrechen. Die Polizei trieb sie mit Tränengas und Wasserwerfern zurück. Mehrere Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt.

Auch der französische Feuerwehr-Verband FNSPF verurteilte die Ausschreitungen: "Gewalt einzusetzen, um sich Gehör zu verschaffen, steht den Werten der Feuerwehr in Frankreich absolut entgegen", erklärte der Verband.

Viele Feuerwehrleute hatten sich seit dem 5. Dezember an den Protesten gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron beteiligt. Kurz nach den Zusammenstößen in Paris kündigten die Feuerwehr-Gewerkschaften ein Ende der Streiks an. Das Innenministerium hatte zuvor höhere Prämien und Möglichkeiten zur Frühverrentung zugesagt.