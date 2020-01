Spott im Netz : Biden bringt Michelle Obama als Vize-Präsidentin in Spiel

Muscatine Für den Vorstoß von Joe Biden, Michelle Obama als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft in Betracht zu ziehen, erntet der Politiker viel Spott im Netz. Sie werfen ihm vor, einen immer verzweifelteren Wahlkampf zu führen.

Das an eine schwarze US-Leserschaft gerichtete Online-Magazin „The Root“, bezeichnete den Vorstoß am Mittwoch (Ortszeit) als „Wunschdenken“ und Biden selbst als einen „armen, einfältigen Trottel“. Twitternutzer spotteten, es handle sich um einen verzweifelten Versuch Bidens, seine Wahlkampagne zu retten. So schreibt ein Nutzer: „Biden ist so verzweifelt auf der Suche nach Unterstützung, dass er den Wählern einfach alles sagen würde.“