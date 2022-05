Generalversammlung in Süchteln : 370 Einsätze für die Viersener Feuerwehr

Süchteln Im vergangenen Jahr musste die Feuerwehr Viersen zu so manchem spektakulären Einsatz ausrücken. Bei der Generalversammlung in Süchteln wurde jetzt Bilanz gezogen.

„Arbeitgeber müssen mitspielen, wenn Mitarbeiter bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sind. Ohne Akzeptanz der Arbeitgeber geht überhaupt nichts“, weiß Frank Kersbaum, Leiter der Viersener Feuerwehr. Er sprach jetzt diesbezüglich bei der Generalversammlung der Feuerwehr ein dickes Lob an die Chefs in Viersen aus: „Wir haben da überhaupt keine Probleme,“ erzählte Kersbaum. Rund 250 Feuerwehrleute aus Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim sorgten dafür, dass die Gerätehalle des Löschzuges Süchteln rappelvoll wurde.

Insgesamt hat die Feuerwehr Viersen momentan mit allen Löschzügen 350 Aktive. Das umfasst die Einsatzkräfte aus der Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr. Und beide mussten im vergangenen Jahr zu so manchem spektakulären Einsatz ausrücken. Insgesamt kam es im Jahr 2021 zu 370 Feuerwehreinsätzen in der Stadt Viersen. Das Technische Hilfswerk verbuchte im gleichen Zeitraum 721 Einsätze.

Besonders blieb der Einsatz des Großbrandes der Alten Manufaktur in Viersen im November des vergangenen Jahres in Erinnerung. Bei dem Großbrand half eine Drohne, das Feuer zu löschen. Ebenfalls ein horrendes Szenario bot sich den Feuerwehrleuten am 12. April 2021, als der Holzhandel Mevissen in Viersen in Flammen stand. Ein Großbrand, der alles zerstörte.