Feuerwehrleute unterstützen weiter im Ahrtal : Xantener Wiederaufbau-Hilfe geht weiter

Foto: Michael Jansen 6 Bilder Feuerwehrleute aus Xanten helfen weiter im Ahrtal

Xanten Erneut waren 18 Feuerwehrleute in ihrer Freizeit im Ahrtal, um dort zu helfen. Dabei erfuhren sie auch, wie sehr die Menschen unter den schrecklichen Erlebnissen der Flutkatastrophe auch heute noch leiden.

Etwa zehn Monate sind seit der Flut im Ahrtal im Sommer 2021 vergangen. Aber in den betroffenen Gemeinden leiden immer noch viele Menschen unter den Folgen der Katastrophe, wie Michael Jansen berichtet. Am vergangenen Wochenende war er mit weiteren Feuerwehrleuten aus Xanten erneut vor Ort, um beim Wiederaufbau zu helfen. Für ihn war es schon das siebte Mal, davon wurde er fünf Mal von einer größeren Gruppe von Frauen und Männern begleitet. Auch dieses Mal waren es wieder 18 Xantener Feuerwehrleute. Am Freitag machten sie sich auf den Weg nach Dernau und Altenburg, am Sonntagabend kehrten sie an den Niederrhein zurück. Und sie wollen wieder hinfahren. Weil immer noch so viel zu tun ist.

Es gebe weiterhin Häuser, in denen zum Beispiel Fenster und Türen fehlten oder in denen die Elektro-Installation noch gemacht werden müsse, berichtet Jansen. Einige Menschen lebten auch immer noch in Notunterkünften, zum Beispiel eine Frau und deren erwachsene Tochter. In deren Wohnung hätten sie am Wochenende gearbeitet, unter anderem hätten sie die Decken in den Räumen mit Gipsbetonplatten verkleidet, damit sie gestrichen werden können. Mutter und Tochter hätten sich nachher in den Armen gelegen und vor Freude geweint, berichtet Jansen. Denn durch die Xantener Hilfe ist die Renovierung der Wohnung ein gutes Stück vorangekommen.

Info Menschen starben, Häuser wurden zerstört Hintergrund Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen, davon 134 im Ahrtal. Große Teile der Infrastruktur sowie Tausende Häuser wurden zerstört. Viele Menschen leben noch immer in Not- oder Ausweichquartieren.

Sie konnten auch der Grundschule in Dernau helfen: 60 fast neuwertige Stühle und Tische hatten sie für das Gebäude organisiert und mitgebracht. An einem anderen Haus erneuerten die Feuerwehrleute die gepflasterten Flächen. Die Steine seien durch die Flut aufgeschwemmt gewesen, erklärt Jansen. Die Feuerwehrleute hätten deshalb das Pflaster aufgenommen, den Untergrund begradigt, die Fläche mit Sand aufgeschüttet und die Steine wieder verlegt. Damit sei ein Team zwei Tage lang beschäftigt gewesen. Die Eigentümer dieses Hauses seien an diesem Wochenende wieder eingezogen, so Jansen

Dass diese und die anderen Menschen Hilfe brauchten, hatten die Xantener von ihren Kameraden vor Ort erfahren. Jansen hatte die Feuerwehr Dernau gefragt, wo sie anpacken können. Eine weitere Baustelle war deren Gerätehaus: Dort hatten die Xantener schon bei einem früheren Besuch gearbeitet und die Einfahrt gepflastert. Dieses Mal brachten sie an einem Teil des Gebäudes eine Lärchenverschalung an, um es vor Wind und Wetter zu schützen. Außerdem strichen sie die Schulungsräume, sodass die Einsatzkräfte ihre Übungsabende wieder darin abhalten können. Seit der Flut hätten sie sich privat treffen müssen. „Das ist kein Zustand.“

Jansens Bericht macht deutlich, dass im Ahrtal immer noch Helfer gebraucht werden. Nach den Aufräumarbeiten in den ersten Monaten seien jetzt vor allem Handwerker nötig, die wüssten, wie Fenster eingesetzt, Fliesen verlegt und Elektro-Leitungen installiert werden, erklärt der Xantener. „Facharbeiter sind gefragt.“ Aber die Anzahl der Helfer sei über die Monate deutlich gesunken. Vor Ort sei ihnen gesagt worden, dass sie zu den wenigen gehörten, die kontinuierlich weiter nach Dernau und Altenburg kämen, um in ihrer Freizeit zu helfen. „Das ist ein gutes Team“, sagt Jansen über die Feuerwehrleute. Sie würden auch weiterhin von Unternehmen unterstützt, zum Beispiel mit Maschinen wie einem Betonmischer oder einer Rüttelmaschine und mit Material wie Schrauben oder Gipskartonplatten. Auch die Verpflegung der Helfer vor Ort werde von Gastronomen, Getränkehändlern und Lebensmittelmärkten aus Xanten übernommen. „Das ist toll, wie die Firmen helfen.“

Zwischen den Arbeiten im Ahrtal sei es aber auch wichtig, sich Zeit für Gespräche zu nehmen, sagt Jansen. Viele Menschen berichteten dann von der Flut und wie sie diese schrecklichen Tage im Juli 2021 erlebt und überlebt haben. „Die Traumata sitzen tief“, sagt Jansen. „Aber es tut den Menschen gut, davon zu erzählen.“

