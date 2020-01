Folgen des EU-Austritts : Britischer Europa-Hasser sahnt mit Brexit kräftig ab

Brüssel Für Nigel Farage zahlt sich sein Europa-Mandat aus.

Der Anführer der Brexit-Partei, Nigel Farage, profitiert finanziell erheblich, wenn am Freitag der britische EU-Austritt vollzogen wird. Farage, der 20 Jahre im Europaparlament saß und nur Hohn und Spott für die EU übrig hatte, hat Anspruch auf Übergangsgeld in Höhe von 178.657,20 Euro. 20 Monate lang werden ihm die Diäten in Höhe von 8932,86 Euro weitergezahlt. Außerdem steht dem 55-Jährigen ab Vollendung des 63. Lebensjahrs eine Rente in Höhe von monatlich 6253 Euro zu. Darüber hinaus wird er Geld aus dem Pensionsfonds der EU beziehen, der sich untere anderem den Krankheitskosten seiner Mitglieder beteiligt.