Niedrige Wahlbeteiligung : Erzkonservativer Giammattei gewinnt Präsidentschaftswahl in Guatemala

Guatemala-Stadt In Guatemala hat sich der Kandidat der erzkonservativen Partei Vamos gegen die Vertreterin der sozialdemokratischen Nationalen Union durchgesetzt. Er ist strikt gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung und befürwortet traditionelle Familienwerte und die Todesstrafe.

Bei der Präsidentschaftswahl in Guatemala zeichnet sich ein Sieg des erzkonservativen Alejandro Giammattei ab. Nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen entfielen nach Angaben der obersten Wahlbehörde am Sonntagabend beinahe 59 Prozent der Stimmen auf Giammattei. Etwa 41 Prozent gingen demnach an die ehemalige First Lady Sandra Torres.