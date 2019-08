Tests gehen weiter : Nordkorea feuert erneut Raketen ab

Seoul Nordkoreas Militär hat südkoreanischen Angaben zufolge zum fünften Male binnen gut zwei Wochen mehrere Raketen abgeschossen. Südkorea rechnet mit weiteren Tests seines Nachbarn.

Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in einem „sehr schönen“ Brief an ihn über gemeinsame Militärübungen der USA und Südkoreas beschwert habe. Er selbst möge die Übungen auch nicht, weil die USA dafür bezahlen müssten, sagte Trump.