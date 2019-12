Nato-Gipfel in London : Donald Trump stellt neuen Abrüstungsvertrag mit Russland in Aussicht

Donald Trump stellt neuen Abrüstungsvertrag mit Russland in Aussicht

Nato-Gipfel in London

Wladimir Putin und Donald Trump im Juni 2019 geben sich beim G20-Gipfel in Japan die Hand. Foto: dpa/Susan Walsh

London Nach dem Ende des INF-Vertrags hat US-Präsident Donald Trump ein neues Abrüstungsabkommen unter Einbeziehung Russlands und womöglich auch Chinas in Aussicht gestellt. Das Abkommen könnte Atomwaffen und Raketen umfassen.

Das sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Rande des Nato-Gipfels in London. Trump sagte, er habe darüber bereits mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen. „Er ist sehr daran interessiert – und wir sind es auch –, eine Art Vertrag über Atomwaffen auszuarbeiten, der wahrscheinlich irgendwann auch China umfassen wird.“ Mit der chinesischen Seite hätten die USA das Thema während der laufenden Handelsgespräche angesprochen. China sei „begeistert“ darüber gewesen. „In dieser Hinsicht können einige sehr gute Dinge geschehen.“