Corona-Proteste in China Der Zorn des Volkes

Millionen junger Chinesen posten plötzlich in einer bisher nie dagewesenen Geschwindigkeit kritische Videos in den sozialen Medien, so dass die Zensoren kaum mehr mit dem Löschen nachkommen. Dabei sind auch Liedzeilen von Pink Floyd zur Hymne derjenigen geworden, die sich keine Bevormundung der Partei mehr wünschen: „We don‘t need no education, we don‘t need no thought control“.