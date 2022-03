Medienbericht : Bundesregierung schickt schweres Feuerlöschgerät und Generatoren in die Ukraine

Augsburg Rettungsausrüstung, Stromgeneratoren, Wassertanks: Nach Angaben von Entwicklungsministerin Schulze bringt Deutschland Hilfsgüter für akut vom Krieg Betroffene in die Ukraine. Dabei hilft unter anderem die Feuerwehr.

Am Freitag seien bereits 21 sogenannte Tragkraftspritzen als auf Anhänger montierte Feuerlöschgeräte sowie große Mengen an Schutzkleidung, Rettungsausrüstung und ein Evakuierungsbus in das kriegsgeplagte Land geschickt worden. Ebenso seien 2.000 Stromgeneratoren sowie zahlreiche Wassertanks, Zelte und Schlafsäcke auf dem Weg in die Ukraine.

Am Montag sollen neun Sattelschlepper für den Transport von schwerem Feuerwehrgerät und am Mittwoch rund 1.600 Atemschutzgeräte folgen, wie die Ministerin ankündigte. "In der Ukraine kommt es jetzt ganz konkret darauf an, Menschen in Not zu helfen", sagte die Entwicklungsministerin. "Das Gebot der Stunde ist schnelle und unbürokratische Hilfe, die Tag für Tag dort ansetzt, wo sie gerade am meisten gebraucht wird", fügte Schulze hinzu.