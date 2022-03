Hilfe aus Tönisvorst : Zwei Krankenwagen für die Ukraine

Am Donnerstagmorgen wurden die beiden Krankenwagen verladen. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Das Hilfswerk Action Medeor organisierte die Fahrzeuge für das Partnerkrankenhaus in Ternopil. Dort werden sie dringend benötigt: In der Stadt kommen immer mehr Flüchtende an, darunter viele alte Menschen, Kinder und Kranke.

Von Eva Scheuß

Es ist in der fast 60-jährigen Geschichte von Aktion Medeor eine Premiere: Am Donnerstagmorgen gingen zwei voll ausgestattete Krankenwagen als Hilfsgüter in die Ukraine. Verladen wurden sie von der Firma Bröker aus Viersen mittels Hubwagen in den 40-Tonner einer ukrainischen Spedition. Aus Sicherheitsgründen wurde bewusst kein offener Fahrzeugtransport gewählt. Die Planen des Lkw sind neutral.

Nur rund eine Woche lag zwischen der Anfrage des städtischen Partner-Krankenhauses von Aktion Medeor im westukrainischen Ternopil und dem Start des Transportes. Sofort nach dem Hilferuf hatten sich die Mitarbeiter von Aktion Medeor auf die Internet-Suche nach passenden Fahrzeugen gemacht. Fündig wurden sie bei einem Spezialhändler in Wuppertal. Die beiden Krankenwagen der Marke Ford sind fünf Jahre alt und haben 200.000 und 250.000 Kilometer „auf dem Buckel“. „Diese Fahrzeuge sind derzeit als junge Gebrauchte sehr begehrt, daher haben wir sie direkt gekauft“, erzählt Christoph Bonsmann, Vorstand von Aktion Medeor. Der Kaufpreis betrug 40.000 Euro. Es sind in der Ukraine gängige Fahrzeugtypen, so dass sie auch dort gewartet werden können.

Die beiden weißen Fahrzeuge mit den hellroten Streifen und dem blauen Signalgeber auf dem Dach sehen neuwertig aus. Sie tragen das Logo von Aktion Medeor und den englischen Zusatz „German Medical Aid Organization“. Ausgestattet sind die Wagen mit dem Grundgerüst eines jeden Ambulanzfahrzeuges: einer roten Notfall-Liege, Sitzen für Patienten und Notarzt sowie Schränken für Medikamente und Sauerstoff. Die sind bewusst leer geblieben. Trotz Krieges müssen die Formalitäten beim Zoll eingehalten werden. Es handelt sich um einen EU-Grenzübertritt. „Wir wollten nicht durch eine Beimischung mit anderen Hilfsmitteln riskieren, dass es Schwierigkeiten beim Zoll gibt“, erläutert Bonsmann.

Er lobt die große Hilfsbereitschaft, auf die er überall stößt. So habe ein Mitarbeiter der Metallbaufirma Kleefisch aus St. Tönis noch am Sonntagabend zwei Bolzen an einem der Sitze geschweißt. Die Fahrzeuge sollen in Ternopil als regionale Notfall- und Krankentransporter zum Einsatz kommen. Dort, in der Westukraine, spitzt sich die Lage immer mehr zu. „In der letzten Nacht gab es wohl ununterbrochen Fliegeralarm“, berichtet Bonsmann.