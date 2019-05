Dekret in Brasilien : Jair Bolsonaro lockert Waffengesetze

Rio de Janeiro Brasiliens ultrarecher Präsident Jair Bolsonaro hat ein Wahlkampfversprechen eingelöst und die Waffengesetze des Landes gelockert. Waffenbesitzer können nun bis zu 5000 Munitionsladungen pro Jahr kaufen – zuvor waren es 50.

In Brasilien ist es jetzt einfacher, an Waffen zu kommen. Der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro unterzeichnete am Dienstag ein Dekret, das die Waffengesetze lockerte. Damit löste er ein Wahlkampfversprechen ein, wonach er mit mehr Waffen gegen die grassierende Kriminalität und hohe Mordrate vorgehen will.