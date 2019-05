Kritik an Ungarns Regierungschef : Kramp-Karrenbauer erwartet Orbans Austritt aus EVP

Kritik an Ungarns Regierungschef

Berlin CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet mit dem Austritt der ungarischen Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban aus der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP.

"Er hat mit seinem Verhalten in den vergangenen Tagen und dem Treffen mit dem italienischen Lega-Chef ein klares Zeichen gesetzt, dass er die EVP verlassen wird", sagte die CDU-Chefin der Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend in Berlin.