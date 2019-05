Konflikt im Gazastreifen : Katar unterstützt Palästinenser mit fast halber Milliarde Dollar

Kairo Am Wochenende war es zu den schwersten gegenseitigen Angriffen von Palästinensern und Israelis seit Monaten gekommen. Nun schaltet sich Katar zugunsten der Palästinenser ein.

Katar will die Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen finanziell unterstützen. Dafür würden 480 Millionen Dollar bereitgestellt, kündigte das Außenministerium am späten Montagabend an. Mit Zuschüssen und Darlehen in Höhe von 300 Millionen Dollar soll in den Haushalt für Gesundheit und Bildung der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstützt werden. Die anderen 180 Millionen Dollar seien beispielsweise als humanitäre Hilfe vorgesehen.