Weitere Anklagen wahrscheinlich Diese Anklage gegen Trump bricht ein Tabu

Richard Nixon kam nach Watergate davon, Bill Clinton in der Lewinsky-Affäre. Und George W. Bush musste sich nicht für den Angriffskrieg im Irak vor Gericht verantworten. Unabhängig von der Schwere der Vergehen hielt ein ums andere Mal die Staatsräson als Argument dafür her, warum Präsidenten in den USA juristisch nicht belangt werden sollen. Tatsächlich gibt es aber kein Gesetz, auf das sich eine solche Immunität gründen könnte. Die Anklage gegen Donald Trump steht in Einklang mit dem Grundsatz der amerikanischen Verfassungsväter: In einer Demokratie steht niemand über dem Recht. Die Entscheidung des Chefanklägers von Manhattan ist eine Zäsur. Dabei spielt keine Rolle, dass es sich um einen recht kleinen Fall handelt. Rechtsexperten sagen einen zähen, vermutlich langweiligen Prozess voraus, bei dem nicht einmal sicher ist, ob die Jury von einem Schuldspruch überzeugt werden kann.