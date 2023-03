Interview Birger Schütz, Reporter ohne Grenzen „Seit gestern hat sich da gewaltig etwas verschoben, es kann jetzt jeden treffen“

Schütz Als Experte für den postsowjetischen Raum kann ich sagen, dass es sich in der gesamten Region verschlechtert hat. Wenn man nach Belarus schaut, sieht es im Vergleich dazu in Russland absurderweise noch relativ gut aus. In Belarus sind es 34 gefangene Journalisten, in Russland sind es nur acht. In Belarus kann man schon verurteilt werden, wenn man bestimmte Telegram-Kanäle abonniert hat, so weit sind wir in Russland noch nicht. Auch in Georgien gibt es autoritäre Bestrebungen gegen die Pressefreiheit, ähnlich in Kirgistan. Einen Fall wie Gershkovich gibt es allerdings nicht so oft. In Myanmar wurde beispielsweise ein japanischer Journalist verurteilt vor ein paar Monaten. Russland spielt jetzt in einer Liga mit einer Militärjunta.