Anklage gegen Ex-Präsident Trump Ein Zeichen der Stärke der US-Demokratie

Genau Letzteres aber sind die Vereinigten Staaten. Und in Zeiten, in denen die Demokratie angegriffen wird, können sich die Institutionen und deren Menschen beweisen. Auch weil sie in großen Teilen der Bevölkerung einen starken Rückhalt erleben. So funktioniert eine lebendige Demokratie, die unter Druck steht. Ja, die USA sind gespalten. Vielen der Trump-Anhänger, obwohl stockkonservativ bis extremistisch, machen die mutmaßlichen Affären mit einer Pornodarstellerin und einen Playboy-Fotomodell wenig aus. Tatsächlich sind die auch Privatsache des ehemaligen US-Präsidenten. Was diese Affären so brisant macht, ist die Verschleierung der an sich legalen Schweigegelder an die beiden Frauen. Die hat Trump laut Anklage anders verbucht als vorgeschrieben, um sich im Wahlkampf einen Vorteil zu verschaffen. Das ist illegale Wahlkampffinanzierung. Und auf die Kombination der beiden Taten steht in den USA in letzter Konsequenz eine Gefängnisstrafe.