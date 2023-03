Scholz fordert Bestrafung Ukraine erinnert an Befreiung Butschas – Neue russische Angriffe

Auch am Freitag meldete die Ukraine zwei Tote, einen in Donezk im Osten und einen weiteren in Cherson im Süden. 14 Zivilisten seien zudem verletzt worden, teilte Selenskyjs Büro mit. Zwei russische Raketen hätten unter anderem die Stadt Kramatorsk in der Region Donezk getroffen und acht Wohngebäude beschädigt. Neun russische Raketen hätten auch in Charkiw im Nordosten Gebäude, Straßen, Tankstellen und ein Gefängnis beschädigt. Bei weiteren Angriffen in der Region Charkiw habe Russland explodierende Drohnen eingesetzt.