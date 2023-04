Geheimdokumente, Betrugsvorwürfe, Angriff auf US-Kapitol Diese Verfahren laufen gegen Trump

Verleumdungsklage nach Vergewaltigungsvorwurf in New York

Die Autorin E. Jean Carroll (Foto) warf Trump im Sommer 2019 vor, sie in den 90er Jahren in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt zu haben. Als Trump das zurückwies, klagte Carroll mit dem Vorwurf der Verleumdung. Ihre zivilrechtlichen Forderungen wurden jüngst um den Vorwurf der Vergewaltigung erweitert, nachdem ein Gesetz des Staats New York in Kraft trat, das es Opfern sexueller Gewalt vorübergehend ermöglicht, ihre Peiniger für Verbrechen zu verklagen, die Jahrzehnte zurückliegen. Trump und Carroll wurden beide im Vorfeld des Zivilprozesses, zu dem es im kommenden Jahr kommen könnte, von den Anwälten des jeweils anderen befragt. Trumps Aussage wurde bislang nicht veröffentlicht.