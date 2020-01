Holocaust-Gedenken in Paris : „Die Erlebnisgeneration wird immer kleiner“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßt zur Einweihung der renovierten Namensmauer am Shoah-Denkmal Pariser Bürger. Foto: dpa/Michel Euler

Paris In Frankreich ist am 75. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz an die getöteten Juden des Landes erinnert worden. An der Zeremonie nahm auch Armin Laschet teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

In der Pariser Holocaust-Gedenkstätte weihte Präsident Emmanuel Macron am Montag eine restaurierte Mauer mit den Namen der fast 76.000 Juden ein, die die Nazis von 1942 bis 1944 aus Frankreich deportiert hatten.

An der Zeremonie nahm auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), teil. Er ist Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Wenn man vor dieser Mauer mitten in Paris stehe, erklärte Laschet, dann werde die ungeheuerliche Dimension des Holocaust bewusst, der „ein Teil der Geschichte ganz Europas ist, und nicht nur ein Teil der deutschen Geschichte“. Ähnlich wie Präsident Macron betonte auch Laschet die überaus wichtige Bedeutung der Bildung, um die Erinnerung wach zu halten. „75 Jahre nach Auschwitz wird die Erlebnisgeneration immer kleiner“, die als Zeitzeugen den nachrückenden Generationen noch das Grauen des Holocausts vermitteln könnte. Aus diesem Grund sei es an der Zeit, neue didaktische und pädagogische Zugänge zu dem Thema zu erarbeiten.

Auch Präsident Macron sieht die große Gefahr, dass dieses Kapitel der Geschichte im Gedächtnis der Menschen verblasst. Er betonte, die Gesellschaft dürfe „nichts vergessen“. Dies gelte vor allem angesichts des wieder erstarkenden Antisemitismus, betonte der Staatschef vor 200 Gästen in Paris, darunter 50 KZ-Überlebenden. „Der Antisemitismus ist nicht das Problem der Juden, er ist unser aller Problem“, verkündete Macron - eine Botschaft, die ihm angesichts der aktuellen Entwicklung in Frankreich offensichtlich sehr am Herzen liegt. Nach neuen Angaben des französischen Innenministeriums stieg die Zahl antisemitischer Vorfälle in Frankreich im vergangenen Jahr auf 687 Fälle, das waren 27 Prozent mehr als 2018.