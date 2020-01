„Star Trek“ Reloaded? : Warum das Logo der US-Space Force Spott erntet

Washington Zunächst war die Uniform der amerikanischen „Space Force“ Grund für Spott. Jetzt hat auch das Logo der neu geschaffenen US-Teilstreitkraft für das Weltall für Schmunzeln gesorgt. An was erinnert es wohl sehr viele Menschen?

Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump auf Twitter ein Bild des neuen „Space- Force“-Emblems veröffentlicht, in dessen Zentrum ein raketenartiges Dreieck steht. Viele Twitter-Nutzer fühlten sich sofort an das Logo der Serie „Star Trek“ (auf Deutsch: „Raumschiff Enterprise“) erinnert und spotteten, die Regierung habe die Idee geklaut und „Star Trek“ werde sie verklagen. Trumps Tweet bekam mehrere Zehntausend Kommentare.