Friedensforscher decken auf : China ist zweitgrößter Rüstungsproduzent der Welt

Rüstungsproduktion: Ein chinesischer Flugzeugträger in der chinesischen Hafenstadt Dalian. Foto: dpa/John Lee

Stockholm Bislang fehlten verlässliche Daten, um Chinas Rüstungsindustrie einzuschätzen. Das hat sich nun geändert - und enthüllt Waffengeschäfte, die Russland in den Schatten stellen.

China produziert mehr Rüstungsgüter als jedes andere Land der Erde außer den USA - zu dieser Einschätzung kommt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri. Chinesische Unternehmen stellten zwar weniger Rüstungsgüter als US-Konzerne her, dafür aber mehr als die gesamte Rüstungsindustrie Russlands, teilten die Friedensforscher in einer am Montag veröffentlichten Analyse mit. Es handelt sich um die erste umfassende Schätzung des chinesischen Waffensektors durch Sipri - bislang hatte das Institut mangels transparenter Daten aus der Volksrepublik auf eine Einordnung von Chinas Rüstungsunternehmen im globalen Vergleich verzichtet.