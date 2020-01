Nach anderthalb Jahren im Amt : Sloweniens Regierungschef Sarec tritt zurück

Ljubljana Die Krise kam nicht überraschend: Anderthalb Jahre regierte der umstrittene Politiker Marjan Sarec mit einer Minderheitsregierung. Nun warf er das Handtuch, die rechtsnationale Opposition wittert Morgenluft.

Nach knapp anderthalb Jahren im Amt hat der slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec seinen Rücktritt erklärt. „Mit diesen Koalitionspartnern kann ich die Erwartungen der Menschen nicht erfüllen“, sagte er am Montag nach Angaben der slowenischen Nachrichtenagentur STA. Er strebe Neuwahlen an, fügte er hinzu.

Sarec (42), ein ehemaliger Schauspieler und TV-Comedian, steht seit August 2018 an der Spitze einer aus fünf Parteien bestehenden Mitte-Links-Koalition, darunter die von ihm gegründete Liste Marjan Sarec. Da das Regierungsbündnis keine eigene Mehrheit im Parlament hat, ist es auf die Unterstützung anderer Fraktionen oder Vertreter ethnischer Minderheiten angewiesen.

In der Vergangenheit war dies zumeist die Partei Die Linke. Die Regierungskoalition galt deshalb von Anfang an als wackelig. Zuletzt sei der Gesprächsdraht zur Linken abgebrochen, klagte Sarec. Vereinbarte Treffen seien ausgeblieben. Der Regierungschef war früher Bürgermeister der Kleinstadt Kamnik.

Seinem Ruf nach Neuwahlen schloss sich Oppositionsführer Janez Jansa an. „Der Rücktritt ist uns höchst willkommen“, erklärte er am Montag in Ljubljana. Der rechtsnationale Politiker hatte mit seiner Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) eigentlich die Parlamentswahl 2018 gewonnen. Da aber niemand mit der stimmstärksten Partei koalieren wollte, schmiedete Sarec, dessen Partei auf den zweiten Platz kam, die nunmehr geplatzte Minderheitsregierung.